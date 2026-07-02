Alondra Granados vive su primera participación en un proceso olímpico 

Por
Johan Garcia G.
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La ciclista de Pérez Zeledón Alondra Granados fue convocada a la Selección Nacional que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un reto que se convierte en su primera experiencia dentro de un proceso olímpico.

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