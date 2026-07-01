Adultos mayores y PYMES de Pérez Zeledón fortalecen sus habilidades digitales

La tecnología avanza a un ritmo acelerado y cada vez es más importante que sus beneficios lleguen a todos los sectores de la población. Con ese objetivo, kölbi desarrolló una jornada de capacitación dirigida a personas adultas mayores y pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Pérez Zeledón, realizada en el Hotel del Sur.

La iniciativa reunió a participantes interesados en fortalecer sus conocimientos digitales y adquirir herramientas que les permitan desenvolverse con mayor confianza en un entorno cada vez más conectado, donde la tecnología y la inteligencia artificial transformaron la forma de comunicarse y hacer negocios.

«En kölbi creemos que la inclusión digital es una oportunidad que debe estar al alcance de todas las personas, sin importar su edad o el lugar donde vivan. Por eso, en Pérez Zeledón impulsamos espacios de capacitación que permitan que las personas adultas mayores desarrollen habilidades para desenvolverse con seguridad en el mundo digital, mientras que las pequeñas y medianas empresas incorporan herramientas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad para fortalecer su competitividad y crecimiento”, explicó Rigoberto Marín, Coordinador de kölbi en la Región Brunca.

Durante la actividad, las personas adultas mayores recibieron orientación sobre el uso seguro de la tecnología, la protección de sus datos personales y el aprovechamiento de herramientas digitales que le facilitan su vida cotidiana, promuevan su independencia y fortalezcan su participación en la sociedad digital.

Como participante de la capacitación, Eida Vargas destacó la importancia de que este tipo de iniciativas lleguen a más personas adultas mayores. «Deberían realizar más talleres como este porque normalmente a los adultos mayores nos da temor usar Internet. Estas capacitaciones nos ayudan a actualizarnos, perder ese miedo y aprender a utilizar la tecnología con mayor seguridad», expresó.

Por su parte, las PYMES participaron en espacios enfocados en inteligencia artificial, marketing digital y ciberseguridad, con el propósito de conocer alternativas que les permitan optimizar procesos, mejorar su productividad y fortalecer la relación con sus clientes mediante el uso estratégico de la tecnología.

La asesora inmobiliaria Clary Pérez manifestó que aprendió más de lo creía y logró evacuar muchas dudas sobre la inteligencia artificial. “Siento que me ha ampliado mucho el conocimiento”, expresó.

Las capacitaciones también buscaron acercar a los empresarios a las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para fortalecer sus estrategias de mercadeo y facilitar la toma de decisiones en un entorno cada vez más competitivo.

En la actividad participaron alrededor de 50 personas adultas mayores y representantes de unas 50 pequeñas y medianas empresas de la zona.

Con este tipo de iniciativas, kölbi impulsa el acceso al conocimiento tecnológico y contribuye al desarrollo de habilidades digitales que permiten a más personas adultas mayores y negocios aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital.