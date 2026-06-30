Adultos mayores fueron parte de una actividad de inclusión digital impulsada por Kölbi 

50 personas adultas mayores conocieron más sobre el uso de los teléfonos celulares, fortaleciendo la confianza y tranquilidad para que aprovechen las herramientas digitales de una forma segura.
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