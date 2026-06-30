El 74% de los egresados de la carrera de Sistemas de Información de la UNA laboran físicamente Pérez Zeledón

Las carreras vinculadas con Ingeniería en Sistemas y Gestión Financiera consolidan su posicionamiento en el mercado laboral de la región Brunca, según revelan dos estudios presentados durante la Semana Académica de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA).

Las investigaciones, desarrolladas por el Observatorio Regional Brunca (ORB) y la Comisión de Personas Graduadas del Campus Coto, analizaron las oportunidades de empleo y la pertinencia de la formación universitaria en relación con las necesidades actuales del sector empresarial de la zona sur.

El estudio, elaborado por el ORB en 2025, evaluó la situación de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la región.

De acuerdo con Miguel Calderón, coordinador del Observatorio, el 74% de las personas graduadas que participó en la encuesta logró insertarse laboralmente en Pérez Zeledón.

El análisis también identificó retos importantes para fortalecer la empleabilidad. Entre ellos destacan el dominio del inglés técnico y el desarrollo de habilidades blandas, como trabajo en equipo, gestión del tiempo y comunicación asertiva, competencias señaladas por empleadores de la zona como prioritarias.

Asimismo, los egresados manifestaron la necesidad de ampliar la formación en nuevas tecnologías y metodologías aplicadas al ámbito laboral, entre ellas Scrum, utilizada en la organización y administración de proyectos tecnológicos.

Calderón destacó que este tipo de investigaciones permite acercar la oferta académica a las demandas reales del mercado laboral y fortalecer la vinculación entre universidad y empresa mediante proyectos conjuntos y prácticas supervisadas.

El otro estudio, realizado entre 2015 y 2019 y coordinado por Marianela Sandí, académica del Campus Coto de la UNA, evidenció altos niveles de inserción laboral entre los graduados.

La Licenciatura en Gestión Financiera registró un 100% de empleabilidad, seguida por Ingeniería en Sistemas (85%), Enseñanza del Inglés (82%) y Administración (69%). El informe también reveló que el sector privado concentra la mayor contratación de egresados, con 59,7%, seguido por el sector público (29,9%) y el trabajo independiente (6,5%).

Sandí explicó que una de las principales recomendaciones del estudio es fortalecer la capacitación en emprendedurismo para la población estudiantil y graduada, con el fin de ampliar las oportunidades de inserción laboral y generación de negocios.

En cuanto a la ubicación laboral, 66,25% de los graduados del Campus Coto trabaja en Corredores y Golfito, mientras que 32,48% labora en el Valle Central.

Además, la carrera de Administración tiene mayor presencia en la región Brunca, mientras que la Enseñanza del Inglés se concentra en el Valle Central. En cambio, Ingeniería en Sistemas mantiene presencia en ambas regiones.

El estudio señaló que 78% de los egresados ocupa puestos vinculados directamente con su carrera, mientras que 22% trabaja en áreas distintas.