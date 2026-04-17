Asociación de San Carlos de La Amistad trabaja en varios proyectos, ADI está cumpliendo 40 años de fundación 

La Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos en el distrito La Amistad en Pérez Zeledón cumple 40 años de fundación, a lo largo de las cuatro décadas de existencia la ADI acumula importantes proyectos.
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