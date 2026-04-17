Asociación de San Carlos de La Amistad trabaja en varios proyectos, ADI está cumpliendo 40 años de fundación 

Por
Johan Garcia G.
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La Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos en el distrito La Amistad en Pérez Zeledón cumple 40 años de fundación, a lo largo de las cuatro décadas de existencia la ADI acumula importantes proyectos.

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