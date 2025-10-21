Banco Popular impulsa Expo Virtual de Vivienda con condiciones únicas para las familias del país 

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal realizar hasta el próximo 30 de octubre la Expo Virtual de Vivienda, una iniciativa que reafirma el compromiso con las personas trabajadoras y las familias del país.

Durante este periodo, los interesados podrán acceder a opciones de financiamiento accesibles, condiciones preferenciales y asesoría personalizada, todo desde la comodidad del hogar o el trabajo.

Las personas podrán registrarse en el sitio web www.bancopopular.fi.cr para recibir acompañamiento profesional y explorar soluciones que facilitan: compra de lote, compra de lote y construcción, compra de casa, construcción en lote propio o traslado de hipoteca

Entre los beneficios de la Expo Virtual destacan:

Créditos en colones o dólares con financiamiento de hasta el 100% del valor de la vivienda.

Montos hasta por $500.000 y plazos de hasta 360 meses.

25% de descuento en la comisión de formalización (para quienes se registren durante la Expo y formalicen antes del 15 de febrero de 2026).

Posibilidad de refundir deudas y compra del menaje para la casa.

Las cuotas aproximadas parten desde ₡7.200 por millón en colones y $6,50 por mil dólares (sin pólizas).

El Banco Popular reafirma su compromiso con la inclusión financiera y la vivienda digna a través de tres programas sociales que facilitan el acceso a soluciones habitacionales a personas y familias de clase media y sectores vulnerables:

Fondo de Avales para Vivienda

Fondo Especial de Vivienda

Programa de Vivienda Comunitaria

Las personas interesadas pueden obtener más información en www.bancopopular.fi.cr, al 2202-2020 (Banca Fácil), WhatsApp 8502-2020, o en cualquiera de las oficinas del Banco Popular en todo el país.