Banco Popular se consolida como una de las entidades más sólidas del sistema financiero nacional

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirma su posición como una de las entidades financieras más sólidas, confiables y comprometidas con el desarrollo de Costa Rica, al destacar en los resultados correspondientes al primer semestre de 2025, según los indicadores financieros y patrimoniales publicados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

De acuerdo con estos datos, el Banco Popular fue una de las únicas dos entidades bancarias del país que logró incrementar su utilidad neta en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando ¢13.690 millones. Este resultado representa un crecimiento interanual de ¢1.727 millones, equivalente a un aumento del 14,44% respecto al primer semestre de 2024.

En un entorno desafiante, marcado por la apreciación del colón y una disminución generalizada en las tasas de interés, el Banco también destacó en el Índice de Suficiencia Patrimonial (ISP), alcanzando un sólido 21%. Esta cifra lo posiciona como el banco público con el ISP más alto y como una de las instituciones con mayor fortaleza patrimonial del sistema financiero nacional. Este indicador refleja la solidez del Banco para gestionar adecuadamente sus riesgos, mantener su solvencia y seguir respondiendo con estabilidad a las necesidades de sus clientes y del país.

El crecimiento en utilidades y la sólida suficiencia patrimonial se suman a otros indicadores destacados que confirman el buen rumbo institucional: una cartera de crédito en expansión, mayor eficiencia operativa, aumento de la base de clientes y una participación de mercado creciente en el segmento de crédito, todo esto mientras se mantiene el foco en el impacto social y la inclusión financiera.

Estos avances se dan en un contexto de transformación y renovación del Banco, que recientemente celebró su 56 aniversario con la presentación del XIV Reporte de Sostenibilidad 2024, el cual detalla los principales logros de la institución en áreas clave como financiamiento social, apoyo a mipymes, vivienda, educación financiera, digitalización y sostenibilidad ambiental.

Con presencia en todo el país y una estructura pensada para servir a las personas trabajadoras, el Banco Popular avanza con paso firme, ofreciendo soluciones modernas, ágiles y éticas, para cada etapa de la vida. La institución ratifica su compromiso con una Costa Rica más equitativa, inclusiva, solidaria y sostenible, y lo hace con hechos, con resultados y con cercanía.