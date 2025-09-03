Boxeador generaleño cumplirá el objetivo de llegar a diez peleas como profesional 

El boxeador de Pérez Zeledón Efraín Ureña subirá este sábado 6 de setiembre al cuadrilátero, será la décima pelea como profesional, alcanzando uno de los objetivos que se trazó en 2024.
