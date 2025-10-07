Cáncer de mama es uno de los siete principales males que se atienden, el autocuidado es fundamental 

Por
Johan Garcia G.
Aunque es un tema de todo el año, durante octubre se refuerza el llamado sobre el cáncer de mama, una enfermedad que en la zona tiene una importante estadística y con una  mortalidad alta en mujeres menores de 75 años.

