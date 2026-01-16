Club de Leones explica en que se invertirá el dinero que recaude con la entrada a la EXPO PZ 2026 

Por
Johan Garcia G.
-
0
10

Viernes sábado y domingo, serán los días que se cobren 1000 colones para ingresar a la Expo PZ 2026, esta labor le corresponde al Club de Leones y lo recaudado se destinará  a colaborar con personas de escasos recursos.

