Club de Leones explica en que se invertirá el dinero que recaude con la entrada a la EXPO PZ 2026 

Viernes sábado y domingo, serán los días que se cobren 1000 colones para ingresar a la Expo PZ 2026, esta labor le corresponde al Club de Leones y lo recaudado se destinará a colaborar con personas de escasos recursos.
