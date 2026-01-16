Grupo de monitoreo denuncia masacre de chanchos de monte en Drake

Una manada de Chanchos de Monte fue masacrada en la comunidad de Vanegas, en Drake, Osa.

Así lo denunció el Grupo de Monitoreo Biológico Comunitario Rancho Quemado, por medio de su página en Facebook.

En la publicación, exige justicia y acción inmediata, ya que indicaron que la vida silvestre de la Reserva Forestal Golfo Dulce está en Peligro.

De ahí que piden más guardaparques y personal del SINAC en la Reserva, para proteger la biodiversidad.

“La Reserva se ha quedado sin personal suficiente para proteger tan extensa área debido a la movilización de guardaparques al Parque Nacional Corcovado, es necesario que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía y el Área de Conservación Osa, tomen medidas drásticas. Porque la protección de vida silvestre no solo debe ser en Corcovado.

Basta de caza indiscriminada, en nuestros bosques y reservas.También hacemos un llamado: señor cazador, piense en el daño que causa a su propio hogar y a la naturaleza que nos rodea.

Nuestras acciones son el ejemplo que dejamos a nuestra niñez y una masacre de animales indefensos es un acto inhumano que no podemos permitir.

Nuestras acciones son el ejemplo que dejamos a nuestra niñez. No podemos permitir que la violencia y la destrucción sean la herencia que les dejamos. ¡Únete a nosotros para proteger la vida silvestre!,” precisaron en la publicación.