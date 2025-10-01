Colombiana ganó la primera etapa de la Vuelta Femenina 2025 

Por
Johan Garcia G.
-
0
27

Con un terreno plano en su mayoría y con algunos repechos que fueron marcando la historia de 102 km, en la primera etapa de la Vuelta Femenina 2025 que arrancó este miércoles 1 de octubre.

