Durante 2025 aumentaron las condenatorias por vía rápida en Pérez Zeledón 

Por
Johan Garcia G.
-
0
3

Una cantidad importante de condenatorias por la vía rápida de la flagrancia se consiguieron en lo que llevamos de 2025 según la fiscalía del primer circuito judicial de la zona sur en San Isidro de El General.

