Diez equipos, uno representando a cada circuito del MEP en Pérez Zeledón, serán parte del encuentro regional de preescolar programado para este viernes 27 de noviembre en el Estadio Municipal.
Diez equipos, uno representando a cada circuito del MEP en Pérez Zeledón, serán parte del encuentro regional de preescolar programado para este viernes 27 de noviembre en el Estadio Municipal.
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