El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en coordinación con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), inició los trabajos para sustituir la alcantarilla ubicada sobre la Quebrada Laguna, en la Ruta Nacional 14, en Golfito, Puntarenas.

La obra forma parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) y beneficiará aproximadamente a 55 mil personas que utilizan esta importante vía de comunicación.

El proyecto contempla reemplazar la estructura actual por una nueva de 18,60 metros de longitud y 15,60 metros de ancho, con el objetivo de mejorar la capacidad para el paso de agua y las condiciones de la infraestructura.

Además, los trabajos incluyen la construcción de aceras, cordón y caño, instalación de barandas peatonales y colocación de carpeta asfáltica, como parte de las mejoras en seguridad vial y peatonal.

Durante el proceso constructivo se mantendrá el tránsito vehicular y peatonal mediante pasos regulados y cierres parciales. Sin embargo, las autoridades advierten que podrían presentarse atrasos en los desplazamientos, debido al importante flujo de vehículos que circula por esta ruta, utilizada como acceso al centro de Golfito, el Depósito Libre Comercial y distintos destinos turísticos.

En las primeras semanas se realizará la movilización de maquinaria, limpieza del sitio, implementación del plan de manejo de tránsito y demolición parcial de la estructura existente.

La intervención cuenta con una inversión de 595.357,98 dólares, provenientes de un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).