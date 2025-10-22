Un recorrido de 100 kilómetros entre las principales montañas que rodean nuestro cantón, el domingo 26 de octubre se realizará la quinta edición de la Vuelta al Valle, una actividad de ciclismo de montaña.
Un recorrido de 100 kilómetros entre las principales montañas que rodean nuestro cantón, el domingo 26 de octubre se realizará la quinta edición de la Vuelta al Valle, una actividad de ciclismo de montaña.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414