El domingo 26 de octubre se realizará la quinta edición de la Vuelta al Valle 

Johan Garcia G.
Un recorrido de 100 kilómetros entre las principales montañas que rodean nuestro cantón, el domingo 26 de octubre se realizará la quinta edición de la Vuelta al Valle, una actividad de ciclismo de montaña.

