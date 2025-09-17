El Municipal Pérez Zeledón cumplió el objetivo de tener un buen arranque de campeonato 

Johan Garcia G.
Cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, 14 puntos, en zona de clasificación tras las primeras ocho jornadas, cumplieron uno de los objetivos iniciales del técnico mexicano Luis Orozco, tener un buen arranque de campeonato.

