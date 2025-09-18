Hasta regidores vivieron problemas por toldos durante desfile patrio, Municipalidad analiza el tema

Esta fue la situación que expuso la regidora suplente, Alejandra Arias, durante la sesión municipal del martes 16 de setiembre, cuando se hizo referencia al tema de toldos y hasta carretas que fueron ubicadas en el trayecto durante el desfile patrio en San Isidro de El General.

Arias, dijo que fue con sus hijas a la actividad y se topó con algunas dificultares por la reacción de las personas dentro de los toldos.

Tv Sur, hizo la publicación en lunes 15 de setiembre, tras varias denuncias que nos hicieron usuarios, por la situación vivida y además, de las personas con discapacidad, que se quedaron sin su espacio en la terminal de buses, donde pusieron toldos y hasta una grúa.

El alcalde, Emanuel Ceciliano, mostró su molestia por lo vivido por la población con capacidades especiales.

Agregó que están investigando quienes fueron las personas que supuestamente hicieron cobros sobre los toldos.

Ante esta situación, este martes 16 de setiembre, la Dirección Regional de Educación y la Comisión Cívica, aclararon que, como parte de la logística de estas actividades, corresponde la presentación de planes operativos ante Ingeniería de Tránsito, Ministerio de Salud entre otros, que no incluyen en ninguna medida permisos o ventas de espacio para colocación de toldos, tarimas u otros escenarios en vías públicas.

“La responsabilidad de los actos antes descritos recae en personas ajenas a esta organización y se presentarán las denuncias respectivas para que se realice la investigación por parte de la instancia correspondiente.

Es parte de nuestro compromiso, velar por todas las personas y que puedan disfrutar de las actividades oficiales de la misma manera, sin que exista ningún tipo de discriminación a la población”, indican en el comunicado.