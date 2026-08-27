El parque Vial de Pérez Zeledón es un modelo de educación que despierta interés en varios sectores

Por
Johan Garcia G.
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El parque vial ubicado en Villa Ligia en Daniel Flores aquí en Pérez Zeledón, fue destacado en una reciente convención internacional que se realizó en España, generando expectativas de conocer más de cerca la iniciativa.

 

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