Equipo de voleibol de Pérez Zeledón definió a su capitán para el torneo de segunda división 

Por
Johan Garcia G.
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El equipo de segunda división de voleibol masculino de Pérez Zeledón trabaja para el siguiente campeonato, Kendall Araya será el capitán del sexteto generaleño en la nueva temporada.

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