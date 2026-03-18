Equipo de voleibol de Pérez Zeledón definió a su capitán para el torneo de segunda división 

El equipo de segunda división de voleibol masculino de Pérez Zeledón trabaja para el siguiente campeonato, Kendall Araya será el capitán del sexteto generaleño en la nueva temporada.
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