Tránsito ubica conductores a 100 kph en zonas de 40, autoridades piden precaución 

En zonas como Lourdes en el tramo de la carretera interamericana sur en Pérez Zeledón, se ubican velocidades muy por encima de lo permitido, así lo comprueban los controles en carretera que realiza la Policía de Tránsito.
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