Este miércoles comenzaron labores de bacheo en San Isidro de El General 

Los trabajos de bacheo que comenzaron este miércoles 14 de enero, en varias calles de San Isidro de El General, son parte de un primer pedido de contratación, en la que se solicitaron 1700 toneladas de mezcla asfáltica.

