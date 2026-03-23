Guerreros del Sur se quitaron una racha de once partidos sin ganar

Por
Johan Garcia G.
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Dos meses nueve días fue lo que duró  el Municipal Pérez Zeledón sin ganar en el clausura 2026, 11 partidos en total.

Los generaleños habían ganado en la fecha uno y regresaron a sumar tres unidades en la jornada trece.

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