Guerreros del Sur se quitaron una racha de once partidos sin ganar

Dos meses nueve días fue lo que duró el Municipal Pérez Zeledón sin ganar en el clausura 2026, 11 partidos en total.
Los generaleños habían ganado en la fecha uno y regresaron a sumar tres unidades en la jornada trece.
Dos meses nueve días fue lo que duró el Municipal Pérez Zeledón sin ganar en el clausura 2026, 11 partidos en total.
Los generaleños habían ganado en la fecha uno y regresaron a sumar tres unidades en la jornada trece.
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