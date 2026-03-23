260 atletas fueron parte de la carrera de la mujer en San Isidro de El General 

Andrés Solís en masculino y Chelsea Araya en la rama femenina se dejaron los diez kilómetros de la carrera de la mujer que se corrió este domingo 22 de marzo en San Isidro de El General
260 atletas se inscribieron en esta competencia.
Andrés Solís en masculino y Chelsea Araya en la rama femenina se dejaron los diez kilómetros de la carrera de la mujer que se corrió este domingo 22 de marzo en San Isidro de El General
260 atletas se inscribieron en esta competencia.
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