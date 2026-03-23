Accidentes en motocicleta dejaron seis personas fallecidas en la Región Brunca 

Por
Johan Garcia G.
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Entre la tarde del viernes 20 y la madrugada del domingo 22 marzo, seis personas perdieron la vida en la Región Brunca en cuatro accidentes de tránsito, en todos estos casos hubo motocicletas involucradas.

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