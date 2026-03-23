Accidentes en motocicleta dejaron seis personas fallecidas en la Región Brunca 

Entre la tarde del viernes 20 y la madrugada del domingo 22 marzo, seis personas perdieron la vida en la Región Brunca en cuatro accidentes de tránsito, en todos estos casos hubo motocicletas involucradas.
Entre la tarde del viernes 20 y la madrugada del domingo 22 marzo, seis personas perdieron la vida en la Región Brunca en cuatro accidentes de tránsito, en todos estos casos hubo motocicletas involucradas.
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