Infraestructura deportiva fue tema en la sesión municipal de esta semana en Pérez Zeledón

En el marco de los Juegos Nacionales, el proyecto de la piscina y el deseo de traer las justas de regreso a nuestro cantón, el tema de infraestructura deportiva fue tema en la sesión municipal.

