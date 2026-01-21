Proponen intervenir los pasos por el Hoyón y el Pocito para reducir la congestión vial en Brasilia 

Por
Johan Garcia G.
-
0
10

Durante la sesión municipal de esta semana, el regidor Marvin Arias expuso el tema de la congestión vial en Brasilia aquí en San Isidro de El General, en la ruta 2 carretera interamericana sur.

