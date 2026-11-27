El supervisor de la Defensa Pública para la zona sur destacó los datos más relevantes en este año y además de la rendición de cuentas, se acercaron a la comunidad con un puesto en la plazoleta del mercado municipal.
El supervisor de la Defensa Pública para la zona sur destacó los datos más relevantes en este año y además de la rendición de cuentas, se acercaron a la comunidad con un puesto en la plazoleta del mercado municipal.
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