El Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón registra un aumento en las denuncias por violencia doméstica durante este 2026.

Según los datos suministrados por este despacho judicial, a la fecha se contabilizan alrededor de 2.034 denuncias.

La cifra supera los registros de todo el año anterior, cuando el juzgado cerró con aproximadamente 1.800 a 1.900 expedientes. Incluso, durante el primer mes de este 2026 ingresaron cerca de 200 casos.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de las denuncias corresponden a situaciones de violencia psicológica; sin embargo, señaló que durante este año también ha aumentado la violencia física y los casos en los que existe riesgo de muerte para las mujeres.

El funcionario explicó que actualmente las personas se acercan con mayor frecuencia a los juzgados para solicitar información y presentar denuncias, situación que relacionó con un mayor acceso a información y a los espacios de orientación disponibles.

Además de la atención de las denuncias, el juzgado participa en iniciativas de prevención junto con otras instituciones, con el objetivo de intervenir oportunamente y evitar que las situaciones de violencia aumenten de gravedad.

Las autoridades reiteran la importancia de buscar ayuda y acudir a las instituciones correspondientes ante cualquier situación de violencia doméstica.