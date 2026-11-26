Con los goles de Lukas Chinchilla y Zackary López, la categoría U-16 del Municipal de Pérez Zeledón accedió a la etapa de semifinales del torneo de Unafut, tras ganar dos por uno ante la Asociación Deportiva San Carlos.

En la categoría U 14 los generaleños también avanzaron a la siguiente ronda, tras ganar en penales luego del empate a uno en el partido disputado en el norte del país ante el Inter San Carlos, el tanto de los guerreros fue de Matthew Narváez.

Dos categorías que están en la etapa de semifinales y que demuestran el talento de la liga menor en el equipo del Valle de El General.