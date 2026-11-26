Con una actividad en el Polideportivo de San Isidro de El General, más de 150 mujeres de diferentes comunidades de Pérez Zeledón participaron este miércoles 25 de noviembre en una actividad organizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La jornada se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Pérez Zeledón y la Red de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, con el propósito de generar espacios de reflexión, convivencia, empoderamiento y prevención.

Uno de los principales atractivos fue el rally denominado “Juntas Somos Más Fuertes”, en el que las participantes recorrieron diferentes estaciones donde se trabajaron temas relacionados con las emociones, el autocuidado y el empoderamiento. También se desarrolló una dinámica llamada “Métale un Gol a la Violencia”, con el acompañamiento del equipo del área de salud.

La convocatoria reunió a mujeres provenientes de distintas comunidades del cantón, quienes fueron referidas por instituciones como la Casa de la Mujer, el Juzgado de Violencia Doméstica y Protección Cautelar y la Oficina de la Mujer, entre otras organizaciones.

Durante la actividad, representantes de las instituciones participantes destacaron la importancia de mantener estos espacios, no solamente para atender a quienes enfrentan situaciones de violencia, sino también para fortalecer la educación y la prevención.

Además, algunas mujeres compartieron sus experiencias de superación y resaltaron el valor del acompañamiento institucional y del apoyo entre mujeres para salir adelante y reconstruir sus proyectos de vida.

La jornada también permitió recordar que en Pérez Zeledón existen diferentes instituciones y organizaciones que brindan orientación y acompañamiento a las mujeres que necesitan apoyo.

Con este tipo de iniciativas, las instituciones buscan fortalecer las redes de apoyo, promover el empoderamiento femenino y reiterar el mensaje de que la violencia contra las mujeres no debe ser aceptada.