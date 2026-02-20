La gran final de la Copa Chirripó 2025-2026 estará en las plataformas de Tv Sur 

Los de Siempre FC contra el Deportivo Arcoíris, estos equipos disputarán la final de la Copa Chirripó, este domingo 22 de febrero desde las 6 de la tarde en la cancha de San Gerardo de Rivas.
