La gran final de la Copa Chirripó 2025-2026 estará en las plataformas de Tv Sur 

Por
Johan Garcia G.
-
0
24

Los de Siempre FC contra el Deportivo Arcoíris, estos equipos disputarán la final de la Copa Chirripó, este domingo 22 de febrero desde las 6 de la tarde en la cancha de San Gerardo de Rivas.

