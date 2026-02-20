18487 toneladas de basura se recolectaron en Pérez Zeledón en el 2025 y hubo un crecimiento en orgánico y reciclaje

La planta de transferencia de la Municipalidad de Pérez Zeledón se encuentra ubicada en Las Juntas de Pacuar, donde se reciben y se traslada la basura.

Para el año 2025, se contabilizaron 18487.04 toneladas de residuos no valorizables, las cuales fueron trasladadas a otro cantón, debido a que se carece de un relleno sanitario o un espacio para la disposición final.

También, se reporta un incremento en la cantidad de residuos orgánicos, que fueron 1377.18 toneladas, lo que representa un crecimiento importante.

En el caso de reciclaje, fueron 1377.18 toneladas recogidas en el año 2025.

En cuanto a las llantas, se llevan a cabo campañas en coordinación con el Ministerio de Salud. En el 2025, se recolectaron 5133 llantas, para un peso de 67.09 toneladas.

En el Proceso de Gestión y Promoción Ambiental, siguen haciendo un llamado a la población, para que continúen separando cada vez más los residuos, debido a la carencia de un lugar para la disposición final.

En la Municipalidad de Pérez Zeledón, ofrecen el servicio de recolección de residuos en los 12 distritos del cantón y esperan cada año, aumentar la cantidad de comunidades a las cuales llegar.