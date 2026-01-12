La zona de San Pedrillo en Osa volvió a ser epicentro de un sismo de 4.5 grados 

La hora del sismo según el OVSICORI de la Universidad Nacional fue a las 6:31 de la mañana de este lunes 12 de enero, magnitud 4.5 grados, ubicado a 57.2 km al Noroeste de San Pedrillo de Osa, con una profundidad de 15.8 km.
