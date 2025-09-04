Los virus respiratorios superan los 400 reportes por semana en el Hospital Escalante Pradilla 

Durante 2025 los reportes por virus respiratorios se mantienen superando los 400 por semana en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, según los datos del departamento de epidemiologia
