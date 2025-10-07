Oficiales de seguridad comenzaron a trabajar en diez EBAIS vespertinos de Pérez Zeledón 

Como una forma de garantizar el orden y la seguridad dentro de los EBAIS que realizan atención vespertina en Pérez Zeledón, es que desde esta semana cuentan con oficial de seguridad.
