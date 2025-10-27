Organización de la Carrera Luces del Valle proyecta 600 atletas en competencia 

Por
Johan Garcia G.
-
0
36

La organización de la edición 2025 de la Carrera Luces del Valle programada para el 13 de diciembre en San Isidro de El General, confirmó que la competencia regresa al recorrido anterior tras la variación que se aplicó el año pasado.

