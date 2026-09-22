Pérez Zeledón conquistó dos títulos en la Vuelta Master 2026 

José Ángel Mora y Eddier Godínez conquistaron el campeonato de ruta y la contrarreloj en la categoría C en la Vuelta Master que se disputó el fin de semana en el caribe de nuestro país.
José Ángel Mora y Eddier Godínez conquistaron el campeonato de ruta y la contrarreloj en la categoría C en la Vuelta Master que se disputó el fin de semana en el caribe de nuestro país.
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