Pérez Zeledón conquistó dos títulos en la Vuelta Master 2026 

Por
Johan Garcia G.
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José Ángel Mora y Eddier Godínez conquistaron el campeonato de ruta y la contrarreloj en la categoría C en la Vuelta Master que se disputó el fin de semana en el caribe de nuestro país.

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