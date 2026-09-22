Colegios de Pérez Zeledón clasificaron a la final nacional de voleibol de playa de Juegos Deportivos Estudiantiles 

El Liceo Sinaí en masculino con

* Tomás Centeno Delgado

* Julián Arias Navarrete

Y el Colegio del Valle en femenino con la dupla

Integrantes:

* Naomy Valverde Pérez

* Maia Romero Carranza

Estas dos instituciones educativas de Pérez Zeledón clasificaron a la final nacional de voleibol de playa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2026

Resultados:

Liceo Sinaí 2 – 1 Liceo Pacífico Sur

Liceo Sinaí 2 – 1 CTP Sabalito

CATEGORÍA FEMENINA – COLEGIO DEL VALLE

Resultados:

Colegio del Valle 2 – 0 Liceo Pacífico Sur

Colegio del Valle 2 – 0 CTP Sabalito

Con estos resultados, el equipo masculino del Liceo Sinaí y el equipo femenino del Colegio del Valle logran su clasificación a la Final Nacional de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2026, que se llevará a cabo en el CTP Osa.