Colegios de Pérez Zeledón clasificaron a la final nacional de voleibol de playa de Juegos Deportivos Estudiantiles 

El Liceo Sinaí en masculino con
* Tomás Centeno Delgado
* Julián Arias Navarrete
Y el Colegio del Valle en femenino con la dupla
Integrantes:
* Naomy Valverde Pérez
* Maia Romero Carranza
Estas dos instituciones educativas de Pérez Zeledón clasificaron a la final nacional de voleibol de playa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2026
Resultados:
Liceo Sinaí 2 – 1 Liceo Pacífico Sur
Liceo Sinaí 2 – 1 CTP Sabalito
CATEGORÍA FEMENINA – COLEGIO DEL VALLE
Resultados:
Colegio del Valle 2 – 0 Liceo Pacífico Sur
Colegio del Valle 2 – 0 CTP Sabalito
Con estos resultados, el equipo masculino del Liceo Sinaí y el equipo femenino del Colegio del Valle logran su clasificación a la Final Nacional de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2026, que se llevará a cabo en el CTP Osa.