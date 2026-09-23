Gestionan estudio arqueológico en obras del Liceo Rural Buena Vista en Pérez Zeledón

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) mantienen una coordinación interinstitucional a partir de la identificación de un contexto arqueológico durante las obras de reconstrucción del Liceo Rural Buena Vista, en Pérez Zeledón.

El material cultural fue identificado durante los movimientos de tierra propios de la obra. El área no presentaba señales visibles en superficie que permitieran anticipar la presencia de estos vestigios, y el sitio no figuraba previamente registrado en la base de datos “Orígenes” del Museo Nacional, por lo que no se contaba con información que permitiera prever su existencia en el área de intervención.

Una vez identificado el hallazgo, los trabajos de construcción fueron suspendidos de forma inmediata y temporal y el área quedó bajo resguardo. De inmediato, un profesional en arqueología del Museo Nacional realiza la inspección y propondrá un proceso formal de estudio arqueológico del sitio, orientado a determinar con precisión sus características, extensión y estado de conservación. Para el desarrollo de este proceso, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) brindará apoyo técnico con recursos del Programa PROERI, mediante especialistas y personal adicional, que se sumarán al equipo del Museo Nacional bajo su dirección técnica exclusiva.

Los primeros análisis del componente cerámico y lítico recuperado permiten asociar el contexto identificado al período Aguas Buenas (300 a.C.–800 d.C.), correspondiente a la secuencia de ocupación humana precolombina establecida para el sureste de Costa Rica. Este hallazgo representa un aporte para el estudio detallado que se realizará.

“Desde el Ministerio de Cultura y Juventud actuamos con responsabilidad y rigor técnico para proteger nuestro patrimonio arqueológico. Por ello, impulsamos un estudio conforme a la normativa nacional e internacional aplicable. Nuestro compromiso es resguardar el sitio y en coordinación con el MEP y la CNE, procurar la continuidad de la obra educativa que la comunidad necesita”, afirmó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

La reconstrucción del Liceo Rural Buena Vista constituye una necesidad prioritaria para la comunidad educativa, que espera desde hace más de tres años la recuperación de su infraestructura. El proyecto se ejecuta con recursos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), en el marco de la declaratoria de emergencia por el huracán Julia, y beneficiará a 110 estudiantes de la comunidad. Las instituciones reafirman su compromiso de retomar las obras tan pronto lo permitan los criterios técnicos del Museo Nacional, una vez concluida la investigación arqueológica.

El MCJ, el MEP, la CNE y el BCIE continuarán con el seguimiento conjunto al proceso de estudio arqueológico y coordinarán las acciones que correspondan a partir de sus resultados, de acuerdo con los criterios técnicos del Museo Nacional y las competencias de cada institución.