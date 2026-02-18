Proyecto de nueva piscina en Pérez Zeledón recibe respuesta positiva de oferentes 

Johan Garcia G.
Durante la sesión municipal de esta semana, el alcalde de Pérez Zeledón confirmó que hubo buena respuesta de ofertas para hacerse cargo del proyecto de la nueva piscina,  durante el proceso de licitatorio de contratación administrativa

