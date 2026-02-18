Proyecto de nueva piscina en Pérez Zeledón recibe respuesta positiva de oferentes 

Durante la sesión municipal de esta semana, el alcalde de Pérez Zeledón confirmó que hubo buena respuesta de ofertas para hacerse cargo del proyecto de la nueva piscina, durante el proceso de licitatorio de contratación administrativa
Durante la sesión municipal de esta semana, el alcalde de Pérez Zeledón confirmó que hubo buena respuesta de ofertas para hacerse cargo del proyecto de la nueva piscina, durante el proceso de licitatorio de contratación administrativa
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414