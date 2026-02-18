Boxeador de Pérez Zeledón enfrentará reto en El Salvador

Efraín Ureña se encuentra en Guatemala preparándose para un nuevo reto internacional, el boxeador de Pérez Zeledón confirmó a Tv Sur que tendrá un combate el 27 de febrero en El Salvador, contra un rival por definir.
