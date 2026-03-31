Puntarenas aspira a organizar los Juegos Nacionales en 2028, cantones del sur serían sedes de varias disciplinas

Por
Johan Garcia G.
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Durante la sesión del lunes 30 de marzo, el presidente del Concejo Municipal de Buenos Aires informó que la provincia de Puntarenas aspirara a organizar los Juegos Deportivos Nacionales en 2028.

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