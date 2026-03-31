Puntarenas aspira a organizar los Juegos Nacionales en 2028, cantones del sur serían sedes de varias disciplinas

Durante la sesión del lunes 30 de marzo, el presidente del Concejo Municipal de Buenos Aires informó que la provincia de Puntarenas aspirara a organizar los Juegos Deportivos Nacionales en 2028.
Durante la sesión del lunes 30 de marzo, el presidente del Concejo Municipal de Buenos Aires informó que la provincia de Puntarenas aspirara a organizar los Juegos Deportivos Nacionales en 2028.
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