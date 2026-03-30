Ministerio Público archiva investigación tras conocer autopsia de Randall Gamboa

De esta manera, confirmó el fiscal Adjunto de Pérez Zeledón, Edgar Ramírez, sobre los resultados de la autopsia que le practicaron al generaleño, Randal Gamboa Esquivel y que debido a que los resultados fueron por causas naturales, el Ministerio Público, tomó la decisión de archivar el caso.

Ramírez, precisó que, en octubre del año pasado, por parte del Hospital Escalante Pradilla, se solicitó una investigación sobre los hechos a petición de los familiares.

Precisamente, este lunes 30 de marzo, La Nacion, dio a conocer tras una consulta hecha al OIJ, sobre el resultado de la autopsia, donde se informó que fue por causas naturales.

Al respecto, consultamos a Greidy Mata, hermana de Randall, sobre esta información e indicó que por el momento no van a dar declaraciones sobre este tema y que van a consultar al abogado, sobre el proceder.

Randall Gamboa, vecino de Pérez Zeledón, se fue el 25 de diciembre del año 2024 a los Estados Unidos de manera irregular, luego fue detenido y tras meses de angustia, fue encontrado en condiciones delicadas de salud.

Fue trasladado a Costa Rica en un vuelo desde los Estados Unidos, luego al Hospital San Juan de Dios y de ahí al Escalante Pradilla, donde estuvo bajo el cuidado de los médicos y el apoyo de su familia.

Randall, falleció en el hospital de Pérez Zeledón, el 26 de octubre de 2025.

La familia, ha planteado constantes denuncias por la situación que vivió Randall y las condiciones en las que lo encontraron, sin que a la fecha se resolviera algo.

Randall Gamboa, estaría cumpliendo 53 años de edad este martes 31 de marzo.