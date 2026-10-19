Funcionario resulta herido con vidrio quebrado tras incorrecta disposición de desechos

Por medio de las redes sociales de la Municipalidad de Pérez Zeledón, se dio a conocer que lamentablemente uno de los funcionarios del servicio de recolección de residuos resultó herido por la incorrecta disposición de vidrio quebrado.

El incidente se registró en Calle Emma, en cercanías del Liceo Fernando Volio, en Palmares de Daniel Flores.

De ahí que hacen un llamado a la población para que esto no vuelva a suceder.

La forma correcta de desechar estos materiales es:

Coloque el vidrio quebrado dentro de una caja de cartón resistente o un envase plástico seguro.

Selle bien el recipiente para evitar que los fragmentos puedan salir.

Identifíquelo con un rótulo visible que diga “vidrio quebrado”.

Colóquelo por separado y entréguelo cuando pase la ruta de recolección de residuos ordinarios o no valorizables.

Detrás de cada camión recolector hay personas, familias y seres queridos que esperan su regreso a casa sanos y salvos.

De ahí que hacen el llamado de que cuidar a quienes mantienen limpio el cantón, es también responsabilidad de todos.