Movimiento Ríos Vivos pide información sobre posible proyecto de extracción de materiales en el río Peñas Blancas

El grupo de defensores del Río Peñas Blancas, quienes forman parte del Movimiento Ríos Vivos, tuvo un espacio de participación en la sesión ordinaria del Comité Local del Corredor Biológico Alexander Skutch en Pérez Zeledón, con el propósito de exponer y dialogar sobre el proyecto de concesión minera en la Finca El Ingenio, ubicado en el río Peñas Blancas.

Durante este espacio de diálogo e intercambio de perspectivas, se abordaron las inquietudes relacionadas con el proyecto y la importancia de contar con información clara y detallada para comprender sus posibles implicaciones ambientales y sociales.

Como resultado de este encuentro, el Comité Local acordó respaldar el envío de una nota formal a CoopeAgri, con el fin de solicitar más información sobre el proyecto y sus alcances.

El proyecto está en planteamiento, pero en el Movimiento, indicaron que no conocen mayores detalles.

Con respecto a este tema, buscamos la posición de CoopeAgri R.L. y por medio del departamento de Comunicación, se indicó que se está organizando un encuentro abierto con la comunidad, con el fin de brindar mayores detalles del proyecto y que se puedan abordar las inquietudes al respecto.