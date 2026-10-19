Más de 104 millones de colones reciben emprendedoras en la Región Brunca, por medio del programa FOMUJERES

Más de treinta mujeres emprendedoras de la Región Brunca están fortaleciendo sus negocios y generando nuevas oportunidades económicas gracias a una inversión de ₡ 104.134.303,00 otorgada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), mediante el programa FOMUJERES, durante lo que va del año 2026.

En una actividad en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se aprovechó para firmar contratos con las beneficiarias.

Las iniciativas apoyadas abarcan sectores clave para la economía regional, entre ellos agricultura, agroindustria, servicios, textil, producción pecuaria y emprendimientos verdes, actividades que hoy cuentan con mayores capacidades para crecer, generar ingresos y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

La presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez, destacó que la autonomía económica constituye una de las herramientas más importantes para promover la igualdad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Cada proyecto respaldado a través de FOMUJERES representa una oportunidad para que más mujeres fortalezcan sus capacidades productivas, generen ingresos y desarrollen sus proyectos de vida con mayor autonomía.

Cuando una mujer fortalece su emprendimiento, también fortalece su familia, su comunidad y la economía local. Por eso seguimos apostando por programas que permitan impulsar iniciativas lideradas por mujeres y abrir nuevos espacios para su crecimiento económico”.

Más allá de la inversión económica, los proyectos financiados reflejan la capacidad de innovación, resiliencia y liderazgo de las mujeres de la Región Brunca, quienes continúan abriendo espacios en actividades productivas estratégicas para el desarrollo local.

El programa FOMUJERES constituye una de las principales herramientas del INAMU para promover la autonomía económica de las mujeres mediante la entrega de fondos no reembolsables destinados al fortalecimiento de emprendimientos, actividades productivas y organizaciones lideradas por mujeres en todo el país.

Con este respaldo, el INAMU busca reducir brechas económicas, fomentar la participación de las mujeres en la economía local y generar condiciones que favorezcan el crecimiento sostenible de sus negocios.

Los proyectos apoyados durante 2026 evidencian el aporte de las mujeres al dinamismo económico de la Región Brunca, impulsando la generación de empleo, el encadenamiento productivo y el bienestar de cientos de familias en el sur del país.

Cabe indicar que FOMUJERES tiene un proceso de selección constante, donde mujeres, sea de forma individual o grupal, pueden postular sus proyectos durante todo el año. Aquellas seleccionadas que cumplan con los requisitos establecidos recibirán fondos no reembolsables para potenciar su negocio.

Para más información sobre el programa FOMUJERES, las personas interesadas pueden visitar: https://www.inamu.go.cr/es/web/inamu/fomujeres