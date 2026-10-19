Más de 2 mil estudiantes de primaria la regional del MEP hicieron la Prueba Nacional Estandarizada

De esta manera, se refirió la directora regional del MEP en Pérez Zeledón, Marcela Valverde, tras la realización de las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas por asignatura que realizaron los más de dos mil estudiantes de sexto grado de las escuelas.

Estas pruebas se llevaron a cabo del martes 13 al viernes 16 de octubre, tanto en las escuelas diurnas como nocturnas del país.

Las pruebas permitieron evaluar los aprendizajes de los estudiantes en cuatro asignaturas: Estudios Sociales, Matemáticas, Español y Ciencias.

Cada prueba estaba conformada por 60 ítems y tuvo una duración de tres horas. Los estudiantes que tenían el apoyo educativo, contaban con tiempo adicional, previamente aprobado, de una hora más para completar la evaluación.

La aplicación se realizó en formato digital o físico, según corresponda.

De acuerdo con lo establecido por el Consejo Superior de Educación (CSE), el resultado de estas pruebas representa el 40% de la nota final.

El 60% restante corresponde al trabajo realizado por el estudiante durante el curso lectivo, conocido como nota de presentación.

Al tratarse de evaluaciones sumativas, sus resultados tienen efectos en la promoción y certificación de los estudiantes.

Para preparar estas pruebas, desde el inicio del curso lectivo, se contó con las tablas de especificaciones de cada asignatura. Estos documentos detallan los conocimientos y las habilidades que se evaluarán, así como la cantidad de ítems que conforman cada prueba.

Cabe indicar que para secundaria, del 21 al 25 de setiembre fue la Prueba Sumativa en los colegios técnicos y del 26 al 30 de octubre, serán las pruebas en los colegios académicos.

Serán 1952 de estudiantes de colegios diurnos, nocturnos, técnicos y académicos, que tienen que hacer la prueba.

Ahora, entonces, quedan pendientes los colegios académicos de realizar estas pruebas, pues ya las hicieron los de primaria y de los colegios técnicos profesionales.