Gran fondo zona sur será el 15 de marzo, competencia llega a su décima edición

El calendario de Grandes Fondos del 2026 dará inicio con el Gran Fondo Zona Sur, que se disputará el 15 de marzo y reunirá a cientos de ciclistas en uno de los recorridos más completos y escénicos de Costa Rica, a través de la Zona Sur del país, regresando en esta décima edición a su recorrido original, de Pérez Zeledón a Uvita.

Para esta edición, el evento contará con dos distancias oficiales: 154 km y 100 km. La ruta larga de 154 kilómetros iniciará en el Hotel del Sur, en Pérez Zeledón, y avanzará por Palmares, La Fortuna y Santa Marta hasta la entrada de Buenos Aires, continuando por Paso Real, Rey Curré, Cajón de Boruca, Palmar Norte, la entrada a Puerto Cortés, San Marcos, el Puente Frijolito sobre el Río Colorado, Punta Mala y finalizando en Uvita de Osa. Este recorrido combina secciones de columpios, tramos técnicos y una parte rápida y plana junto al Río Térraba, convirtiéndo en un desafío integral para los ciclistas de ruta.

Por su parte, la ruta corta de 100 kilómetros iniciará en la entrada de Buenos Aires y compartirá gran parte del tramo final del fondo, atravesando Brujo, Paso Real, Rey Curré, Cajón de Boruca, Palmar Norte, la entrada a Puerto Cortés, San Marcos, el Puente Frijolito sobre el Río Colorado, Punta Mala y finalizando también en Uvita de Osa.

En cuanto a las categorías, la ruta larga de 154 km contará con las divisiones Open de 18 a 34 años, Máster A de 35 a 39 años, Máster B de 40 a 44 años, Máster C de 45 a 49 años, Máster D de 50 a 54 años y Máster E de 55 años en adelante, todas con edades cumplidas al 31 de diciembre de 2026. La ruta corta de 100 km dispondrá de las categorías Open femenino y Open masculino, ambas para ciclistas de 18 años en adelante.