Invierten 16 millones de colones en mejoras al servicio de Odontología del Hospital Escalante Pradilla

Con el fin de tener las condiciones de higiene del espacio necesaria, es que se llevó a cabo un proyecto de mejoras para cambiar algunos detalles.

La inversión fue de 16 millones de colones.

En promedio en cada uno de los consultorios, se atienden alrededor de 15 pacientes.

Si usted desea una sacar cita debe tomar en cuentas las siguientes consideraciones:

Adultos Mayores: Un día antes de lunes a viernes

Horario: 12:30 pm a 1:30 pm

Modalidad: Presencial o por llamada telefónica.

Mujeres Embarazadas: Un día antes de lunes a viernes

Horario: 10:00 am

Modalidad: Presencial

Público en General : Un día antes de lunes a viernes

Horario: 1:30 pm

Modalidad: Presencial

Recuerde que debe tener los datos actualizados.

Sólo se otorgarán citas a usuarios que corresponda este centro Hospitalario, de lo contrario debe dirigirse a su EBAIS de adscripción.

Tome en cuenta que un paciente nuevo requiere dos espacios.